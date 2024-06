Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Keine verdächtigen Anrufe an Schulen in Dömitz

Dömitz (ots)

Nach zwei der Polizei in Brandenburg mitgeteilten Vorfällen an Schulen in der Prignitz, wonach ein Unbekannter mit der Absicht in Schulen anrief, um Schüler herauszulocken, stellt die Polizeiinspektion Ludwigslust klar, dass gleichartige Anrufe an Schulen in der Region Dömitz bislang nicht eingegangen oder bekanntgeworden sind. Hintergrund sind zahlreiche Anrufe besorgter Eltern im Polizeihauptrevier Ludwigslust zu einem Warnhinweis, der in Dömitz bekannt gemacht wurde. Vor wenigen Tagen hatte der zuständige Kontaktbeamte an Dömitzer Schulen lediglich über die Ereignisse im Nachbarland informtiert, um die Schulleitung zu sensibilisieren. Wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, soll es sich bei den Vorfällen im Nachbarland um Scherzanrufe von Jugendlichen gehandelt haben. Somit ist von einer Ernsthaftigkeit dieser Vorfälle nicht mehr auszugehen.

