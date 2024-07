Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: ZVD Rheinpfalz: Verkehrskontrolle in Altrip führt zur Festnahme eines bundesweit gesuchten Täters

Bild-Infos

Download

Altrip (ots)

Am Donnerstag, den 04.07.2024 führte der Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz (Polizeidirektion Neustadt) Abfalltransportkontrollen in den Gemeinden durch. Dabei wurde in Altrip ein Kastenwagen mit zwei männlichen Personen angehalten, die ohne die erforderlichen Genehmigungen Schrott und Altmetalle sammelten. Die Insassen des Fahrzeugs konnten weder die erforderliche Sammlungsanzeige, noch die Beförderungsanzeige für eine ordnungsgemäße Durchführung der beabsichtigten Tätigkeit vorweisen. Bei der Überprüfung der Insassen in polizeilichen Systemen stellte sich heraus, dass der 43-jährige Beifahrer von insgesamt fünf Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland gesucht wurde. Die Ausschreibungen gegen ihn, die von Bayern bis Schleswig-Holstein reichten, bezogen sich auf mehrere Vermögensdelikte. Zudem lag ein Haftbefehl gegen ihn vor, der nur durch die Zahlung eines vierstelligen Betrages abgewendet werden konnte. Dank der Ermittlung und Identifizierung des Gesuchten konnten in den vier weiteren Verfahren Verfahrenshindernisse beseitigt und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der 43-jährige Mann hat nun auch in diesen Verfahren mit weiteren Sanktionen zu rechnen. Zudem wird gegen die beiden Männer wegen Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt. Die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz betonen die Wichtigkeit der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen beim Transport und der Entsorgung von Abfallstoffen und weist darauf hin, dass solche Kontrollen auch in Zukunft verstärkt durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell