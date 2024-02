Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall

Wittlich (ots)

Am Samstag, 03.02.2024 ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des "Fressnapf" in der Friedrichstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter schwarzer Mini mit Berliner Kennzeichen und schwarzen Felgen an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Während die Unfallverursacherin nach dem Besitzer des Mini suchte, verließ dieser jedoch die Örtlichkeit, ohne dass die Schadensregulierung erfolgen konnte. Zeugen des Vorfalles, bzw. der Fahrer des schwarzen Mini werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

