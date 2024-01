Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Diebstahl aus Haus; Walsrode/A 7: Unfall mit 2,47 Promille; Schneverdingen: In Werkstatt eingestiegen; Soltau: Reh ausgewichen und verunfallt

Heidekreis (ots)

04.01.2023 / Diebstahl aus Haus

Soltau: Am Donnerstag, zwischen 10:40 Uhr und 17:55 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Haus in der Hanna-Rehr-Straße und entwendeten hieraus Bargeld, einen Laptop und Schmuck. Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

04.01.2023 / Unfall mit 2,47 Promille

Walsrode/A 7: Am Donnerstagabend meldeten Zeugen einen Transporter auf der A 7, der Schlangenlinien fahren würde. Beim anschließenden Abfahren auf den Parkplatz Wolfsgrund touchierte das Fahrzeug zudem eine Schutzplanke und kollidierte im Grünstreifen mit einem Verkehrsschild. Die anschließende Polizeikontrolle ergab, dass der 34-jährige Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte den Wert von 2,47 Promille an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

04.01.2024 / In Werkstatt eingestiegen

Schneverdingen: Unbekannte hebelten am Donnerstag, zwischen 14:00 und 17:00 Uhr, ein Fenster zu einer Werkstatt in Benzen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-4864115 entgegen.

04.01.2024 / Reh ausgewichen und verunfallt

Soltau: Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 62-jährige Autofahrerin die K 2 von Harmelingen in Richtung Soltau, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die Frau wich dem Tier aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

