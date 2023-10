Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat gesprengt - Anwohner durch lauten Knall geweckt

Kamen (ots)

In der Nacht zu Samstag (14.10.2023) haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf der Lortzingstraße, in der Nähe der Einmündung Am Schulzenhof, in Kamen gesprengt. Gegen 01.45 Uhr meldeten besorgte Bürger einen lauten Knall und beobachteten, wie insgesamt 3 unbekannte Täter nach der Explosion als Beute Zigarettenschachteln eingesammelt haben und dann mit einem weißen Kleinwagen über die Lindenallee in westlicher Richtung geflüchtet sind. Eine konkrete Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Bei der Tatortaufnahme fanden Einsatzkräfte einen total zerstörten Automaten vor. Einzelteile waren viele Meter im Umkreis verteilt. Zurückgelassene Zigarettenschachteln wurden polizeilich sichergestellt.

Wer hat noch etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02303-921-3220 oder 921-0.

