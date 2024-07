POL-PDNW: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht auf Jean-Mann-Gelände

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von 01.07.2024 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr wurde ein Am Hügel in Bad Dürkheim abgestellter Hyundai beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf ...

