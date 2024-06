Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Lagerhalle

Lingen (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle an der Straße Am Seitenkanal in Lingen. Anschließend entwendeten sie dort gelagerte Ware. Die Schadenssumme steht bisher noch fest. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder möglicherweise verdächtige Fahrzeuge vor Ort oder entlang der B70 festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

