POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Spelle (ots) - Am 31. Mai gegen 12.35 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bernard-Krone-Straße in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter schwarzer Mercedes wurde zwischen von einem blauen VW Golf vermutlich beim Ausparken beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

