Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Auto zerkratzt?

Frankelbach (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) (ots)

Wegen tiefer Kratzer in der Beifahrerseite ihres Wagens wandte sich am Montag eine Frau an die Polizei. Unbekannte beschädigten am Sonntag zwischen 6 und 17 Uhr ihren Opel. Der Wagen parkte in der Talstraße. Die Polizei geht von einer absichtlichen Beschädigung des Fahrzeugs aus und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell