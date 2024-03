Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Raub auf Supermarkt

Frankenthal (ots)

Am 19.03.2024, gegen 19.45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Raub auf einen Supermarkt in der Straße Am Kanal gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zur genannten Zeit ein männlicher Täter den Supermarkt betrat und unter Vorhalt eines Messers den Inhalt der Kasse forderte. Durch die anwesende Kassiererin wurde daraufhin das Geld übergeben. Hiernach flüchtete der Täter. Dieser wird beschrieben als männlich, etwa 165 bis 170cm groß, normale Statur, dunklere Hautfarbe, schwarzer Kapuzenpulli mit weißer Schrift, graue Hose und Sneaker. Nach Angaben einer weiteren Zeugin soll der Täter einen hinkenden Gang gehabt haben und in Richtung Schießgartenweg geflüchtet sein. Tatbeute war ein mittlerer dreistelliger Betrag. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell