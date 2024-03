POL-PDLU: Verletzte Person auf Campingplatz

Speyer (ots) - Am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW auf dem rechten Fahrstreifen der B9 in Richtung Germersheim. An Auffahrt Speyer-West fuhr ein "giftgrüner" PKW der Marke Skoda auf die B9 in gleicher Richtung auf. Der PKW nutzte hierfür jedoch nicht den Beschleunigungsstreifen, sondern fuhr direkt auf den rechten Fahrstreifen. In der Folge sah sich der 34-Jährige gezwungen nach links ...

