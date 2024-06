Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Disput nach vorausgegangenem Verkehrsverstoß

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen (10. Juni 2024) wurde einer Rollerfahrerin von einem bislang unbekannten Autofahrer genötigt. Die 42-jährige Frau befuhr mit ihrem Kleinkraftrad den Elf-Freunde-Kreisel in Richtung Innenstadt. Zwischen ihr und einem grauen Ford mit Kaiserslauterer Zulassung kam es dabei zu mehreren gefährlichen Situationen. Nach aktuellen Erkenntnissen unterschritt der Pkw-Fahrer den erforderlichen Abstand zur Rollerfahrerin und überholte diese in riskanter Weise. An der Ampelanlage der Zollamtsstraße/Trippstadter Straße kam es schließlich zu einem erneuten Zusammentreffen und einem Wortgefecht. Danach entfernten sich die Beteiligten von der Örtlichkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und bittet um Mithilfe: Wer hat die Situation beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |jm

