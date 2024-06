Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst Ärger mit dem Chef, dann mit der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Weil er Ärger mit seinem ehemaligen Chef hat, handelte sich jetzt ein 32-Jähriger zusätzlich noch Stress mit der Polizei ein. Der Mann war am Sonntagmorgen in einem Fitness-Studio seines früheren Arbeitgebers aufgetaucht. Er drohte einer Mitarbeiterin damit, alle Trainingsgeräte kurz und klein zu schlagen, wenn er nicht gleich mit seinem einstigen Vorgesetzten sprechen könne. Zuhause traf eine Polizeistreife den 32-Jährigen an. Die Beamten ordneten einen Platzverweis für den Bereich des Fitness-Studios an. Wegen seines Auftretens am Morgen muss er jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell