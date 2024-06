POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) - In einem Einkaufszentrum in der Merkurstraße ist es am Montagmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte einen Mann gesehen, der mutmaßlich eine Schusswaffe in seinem Hosenbund trug und damit das Einkaufszentrum betrat. Polizeikräfte machten den Verdächtigen in dem Geschäft ausfindig. Sie nahmen den 33-Jährigen fest. Eine Schusswaffe hatte der Mann nicht ...

mehr