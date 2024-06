Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Misslungener Handyverkauf - Wem gehört das iPhone?

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag (10. Juni 2024) kam es nach einem misslungenen Handyverkauf in der Zollamtsstraße zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Mann offerierte seinem Opfer ein hochwertiges Mobiltelefon. Jedoch konnte der Verkäufer dieses nicht entsperren. Der 36-jährige Kaufinteressent wurde stutzig und gab an, die Polizei zu informieren. Daraufhin trat der Täter dem Mann gegen das Bein und flüchtete zu Fuß von der Örtlichkeit. Das Smartphone wurde zurückgelassen. Die Polizei stellte das iPhone 11 Pro Max sicher. Die Beamten schließen nicht aus, dass es sich bei dem Gerät um Diebesbeute handeln könnte. Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Eigentümer des Smartphones geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |jm

