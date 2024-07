Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240709.2 Brunsbüttel: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am Freitag (12.07.24) parkte eine Fahrerin aus Dingen ihren schwarzen Mercedes in einer Parkbucht der Schulstraße in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12:50 Uhr. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte diese einen frischen Schaden im hinteren linken Bereich. Neben Lackkratzern brach die Abdeckung der linken Rückleuchte. Hinweise auf einen Unfallverursacher ergaben sich bislang nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter 04852-60240 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell