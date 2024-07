Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240722.1 Wedel: Ermittlungen nach Messerangriff auf den Lehrer einer Musikschule

Wedel (ots)

Nach dem Messerangriff auf einen Dozenten der Musikschule in Wedel am vergangenen Freitag dauern die Ermittlungen der Itzehoer Mordkommission in Zusammenhang mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe wegen des versuchten Mordes an.

Die Tat ereignete sich am Nachmittag gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz vor der Volkshochschule in der ABC-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren zwei Männer an der Tat beteiligt, von denen vermutlich einer den 67-jährigen Geschädigten aus Tornesch mit einem Messer schwer verletzte. Lebensgefahr bestand für das Opfer nicht.

Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei kurz nach dem Angriff vier Tatverdächtige im Alter von 17, 19 und 21 Jahren (2 x) fest. Wegen des fehlenden dringenden Tatverdachts befinden sich die aus Wedel stammenden Geschwister mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen nach den Tätern sowie nach dem Motiv der Tat dauern an. Weitere Details können seitens Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell nicht genannt werden.

