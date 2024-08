Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Feuer greift von Schuppen auf Dachstuhl über

50 Einsatzkräfte bekämpfen einen Brand eines Mehrfamilienhauses am Adlerweg. Verletzt wird niemand

(dhob). Zu einem gemeldeten Kellerbrand ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen am Samstagabend (03.08.2024) in den Adlerweg alarmiert worden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Menschen im Gebäude befinden, alarmierte die Leitstelle Lippe in Lemgo die Einsatzkräfte gegen 21.00 Uhr unter dem Stichwort "MiG - Menschenleben in Gefahr". Dieses bestätigte sich jedoch glücklicherweise nicht, die Bewohner waren nicht zu Hause. Bereits auf der Anfahrt konnten die anrückenden Kräfte eine dicke, schwarze Rauchwolke über dem Ortsteil Ehrsen-Breden sehen. Anders als allerdings gemeldet, brannte es nicht im Keller des Mehrfamilienhauses, sondern in einem Schuppen im hinteren Teil des Gebäudes. Das Feuer war derweil auf eine Garage, einen Balkon und anschließend auf den Dachstuhl übergegriffen. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz bekämpften die Feuerwehr den Brand von unterschiedlichen Seiten aus. Auch zwei Drehleitern waren im Einsatz. So gelang es den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle zu bringen. Für die anschließenden Nachlöscharbeiten wurde die Dachhaut des Hauses aufgenommen und auf mögliche Glutnester kontrolliert. Nach rund zwei Stunden konnten die rund 50 Einsatzkräfte wieder einrücken. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

