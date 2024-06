Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist belästigt Fußgängerin

Bochum (ots)

Er lief einer Frau mit heruntergelassener Hose hinterher und bot ihr Geld für sexuelle Handlungen an: Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Mittwoch, 12. Juni, in Bochum-Kornharpen sein Unwesen trieb.

Gegen 11.25 Uhr war eine 34-jährige Bochumerin zu Fuß auf der Bochumer Landwehr in Richtung Havelstraße unterwegs. Nachdem sie die Brücke, die über den Sheffield-Ring führt, überquert hatte, sah sie einen Mann mit heruntergelassener Hose. Als sie weiterging, lief ihr der Unbekannte hinterher und bot ihr Geld für sexuelle Handlungen an. Dann flüchtete er über die Brücke in Richtung Bochumer Landwehr.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, korpulent, schwarze lockige Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jeans.

Die Kripo ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter den Rufnummern 0234 909-8210 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell