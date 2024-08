Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Am 18.08.2024 um 03:30 Uhr befuhr ein PKW (vermutlich Ford / weiß, grau oder silber) die Hauptstraße in Rieschweiler-Mühlbach in Fahrtrichtung Thaleischweiler-Fröschen und beschädigte dabei zwei parkende PKW. Danach entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 10000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333/9270 oder per Email piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

