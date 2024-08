Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenlaterne umgefahren und abgehauen

Dahn (ots)

Am gestrigen Sonntag zwischen 21.30 und 22.30 Uhr befuhr der 54-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda die Schloßstraße in Dahn Richtung Schulzentrum. Aus ungeklärter Ursache geriet er kurz nach der Einmündung Tannstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Diese wurde aus der Bodenverankerung gerissen und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Nach dem Unfall setzte der 54-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen einer Fahndung konnte der beschädigte Mazda in einer Nebenstraße parkend festgestellt werden. Die Beschädigungen und weitere Spuren konnten zweifelsfrei dem Unfall in der Schlossstraße zugeordnet werden. Der Fahrer des Mazda konnte im Anschluss ebenfalls ermittelt werden. Aufgrund der Schadenshöhe wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Dahn unter Telefon 06391-9160 oder pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell