Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis - Angemeldete Protestaktionen - Sternfahrten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.12.2023:

Schwalm-Eder-Kreis

Angemeldete Protestaktionen - Sternfahrten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Zeit: Freitag, 22.12.2023; 12:00 bis 16:00 Uhr

Verschiedene Interessengemeinschaften aus dem landwirtschaftlichen Bereich haben am Freitag, 22.12.2023, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Protestaktionen in Form einer Sternfahrt durchgeführt. Der Protest richtete sich gegen die jüngsten Streichungen der Agrardieselsubvention.

Wir berichteten unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5677835

Pünktlich um 12:00 Uhr starteten fünf Konvois an unterschiedlichen Ausgangspunkten. Wie im Vorfeld angekündigt wurden hierbei die Strecken von Frielendorf (B 254) nach Homberg und Fritzlar sowie Knüllwald-Remsfeld (B 323), von Frielendorf-Gebersdorf (B 254) nach Schwalmstadt-Treysa und Trutzhain, von Neuental-Bischhausen über Gilsa nach Borken (B3), von Wabern über Gensungen nach Melsungen (B 253) und weiter nach Edermünde-Grifte (B 83) und Gudensberg-Deute (B 254) nach Wabern sowie von Bad Zwesten (B 3) über Borken-Kleinenglis (B 450) nach Fritzlar befahren.

Die benannten Streckenabschnitte wurden durch die Traktoren im Dauerkreisverkehr befahren, wodurch es aufgrund der hohen Anzahl von Fahrzeugen in Verbindung mit der niedrigen Fahrgeschwindigkeit zu temporären Verkehrsbehinderungen kam. Nach aktuellen Schätzungen nahmen insgesamt 290 landwirtschaftliche Fahrzeuge (Traktoren) an der Protestaktion im Schwalm-Eder-Kreis teil.

Bereits ab 15:00 Uhr lösten sich die ersten Konvois auf. Gegen 16:50 Uhr hatten sich auch die letzten Aufzüge aufgelöst. Die Protestaktion verlief insgesamt aus polizeilicher Sicht geordnet und ohne besondere Vorkommnisse.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

