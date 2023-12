POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis - Protestaktionen - Sternfahrten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.12.2023: Neukirchen Kühlfächer mit Wurstwaren aufgebrochen Tatzeit: Sonntag, 17.12.2023, 01:46 Uhr und 02:15 Uhr Ein derzeit unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Kühlfächer eines Selbstbedienungsautomaten in einem frei zugänglichen 24-Stunden-Lebensmittelmarkt eines Fleischereifachbetriebs in der ...

mehr