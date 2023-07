Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb tickt aus

Suhl (ots)

Ein 37-jähriger Mann begab sich Dienstagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl. Er steckte sich Waren im Wert von ca. 10 Euro in die Tasche und verließ danach das Geschäft, ohne zu bezahlen. Beamte, die sich in der Nähe befanden, wurden auf den Ladendiebstahl aufmerksam gemacht und nahmen die Verfolgung auf. Der Mann konnte schließlich im Bereich der Friedensstraße gestellt werden. Er verweigerte sämtliche Mitarbeit und versuchte die Polizisten anzugreifen. Aus diesem Grund legten ihm die Beamten Handfesseln an und nahmen ihn mit zu Dienststelle. Im Fahrzeug versuchte er zu treten und spuckte die Polizisten an. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,5 Promille. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell