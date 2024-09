Polizei Hagen

POL-HA: 7-jähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (07.09.) verletzte sich ein 7-jähriges Mädchen bei einem Unfall auf der Berliner Straße. Ein 37-Jähriger fuhr gegen 15.30 Uhr mit einem Ford in Schrittgeschwindigkeit über einen Parkplatz. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam das Kind plötzlich hinter einem Fahrzeug her und lief dann gegen den Ford. Dabei geriet sie mit einem Bein unter das linke Hinterrad und wurde von diesem überrollt. Die 7-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sie erlitt Verletzungen am Bein. (arn)

