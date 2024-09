Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung - Schlägerei am Bahnhof mit Gürteln

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 09.09.2024, gerieten mehrere Jugendliche am Berliner Platz in einen Streit. Bereits vor einigen Tagen hatte es eine Auseinandersetzung zwischen ihnen gegeben. Am Montag rempelte ein mutmaßlich 16-Jähriger in Begleitung zweier zirka gleichaltriger Personen sein ebenfalls 16-jähriges Opfer, sowie dessen 17-jährigen Begleiter an. Der Streit eskalierte und die Dreiergruppe schlug mit Gürteln auf ihre Opfer ein; eines wurde am Boden liegend getreten. Danach flüchteten die Schläger über den Graf-von-Galen-Ring in Richtung Körnerstraße. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter 02331 986 2066 zu melden. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell