Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240823 - 0828 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem LKW, in Folge dessen ein Mann tödlich verletzt wurde.

Gegen 17:40 Uhr fuhren ein 47-jähriger Mann und sein 46-jähriger Beifahrer in einem Opel Kleintransporter auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg. In Höhe der Ausfahrtspur zum Parkplatz Stadtwald stand auf Grund eines technischen Defektes ein LKW.

Nach aktuellen Erkenntnissen zog der Opel Fahrer aus unbekannten Gründen von der linken Spur über alle Fahrspuren ganz nach rechts und fuhr ungebremst auf das Heck des LKW. Letztendlich kam der Opel auf der rechten Fahrspur zum Stehen, ein 27-jähriger Passat konnte den Aufprall nicht mehr verhindern und es kam zu einer zweiten Kollision.

Durch den Aufprall mit dem LKW verletzte sich der Fahrer des Transporters schwer, der Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Polizeibeamte sperrten die BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg zunächst voll, die linke Spur konnte nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden, um 23:25 Uhr beendeten die Polizei und die Gutachter alle Maßnahmen, sodass die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden konnte.

Im Nachgang muss erwähnt werden, dass auch bei diesem Unfall diverse Fahrzeuge die Unfallstelle auffällig langsam durchfuhren und das Geschehen mittels Smartphone filmten. Diese sogenannten "Gaffer" wurden, wenn im Zuge des Einsatzes möglich, durch die Einsatzbeamten aus dem fließenden Verkehr gezogen und entsprechend beanzeigt.

Aus gegebenem Anlass erfolgt nochmal der dringende Hinweis der Polizei: "Gaffen" ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern ggf. strafbar! Neben den Persönlichkeitsrechten der Betroffenen können hier auch andere Strafvorschriften betroffen sein. Zudem kann es dazu führen, dass Rettungswege versperrt werden und der Verkehrsfluss behindert wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell