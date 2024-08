Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240822 - 0826 Frankfurt: Rotes X sagt mir "niX!"

Frankfurt (ots)

(ha) 1325 Verkehrsteilnehmer bekommen nun Post von der Autobahnpolizei Frankfurt.

Was war passiert? Eine Tagesbaustelle auf der A 3 wurde mittels dem "roten X", welches durch die Verkehrszentrale Deutschland geschaltet wurde, gesichert. Innerhalb von 72 Minuten verzeichnete die Autobahnpolizei Frankfurt, welche durch Fototechnik das "rote X" überwachte, eine enorm hohe Anzahl an Missachtungen. 1325 Fahrzeuge aller Art fuhren trotz "rotem X" auf dem gesperrten Fahrstreifen bedenkenlos weiter. Den betreffenden Verkehrsteilnehmer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 90 EUR, sowie ein Punkt in Flensburg.

Wofür steht eigentlich das "rote X" auf Anzeigentafeln über der Autobahn? Durch das Schalten der roten gekreuzten Schrägbalken auf der Anzeigentafel wird dem Verkehrsteilnehmer, analog zu einer Rot-zeigenden Lichtzeichenanlage, das Weiterfahren auf dieser Fahrspur der Autobahn untersagt. Hierdurch soll bewirkt werden, dass Gefahrenstellen, wie zum Beispiel die oben erwähnte Baustelle, für die anwesenden Personen zusätzlich geschützt werden. Auch Unfallstellen werden zum Schutz der dort anwesenden Unfallbeteiligten, der Rettungs-, und Sicherungskräfte hiermit zusätzlich gesichert.

Wir - die Autobahnpolizei Frankfurt - warnen immer wieder mit dem obigen Slogan vor der Missachtung des roten X und werden, ob der entstehenden Gefahren durch das verkehrswidrige Verhalten, diese Verstöße auch weiterhin konsequent verfolgen.

