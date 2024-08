POL-F: 240823 - 0823 Frankfurt / Hanau: Vermisstenfahndung

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Frankfurt

Hanau: Vermisstenfahndung

(ha)Wo ist Samantha Fiona W.? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14 Jahre alten Vermissten.

Samantha Fiona ist 1,63 Meter groß und von schlanker Statur. Die Schülerin hat längere rotblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein helles Top sowie eine helle Jeans. Die Gesuchte wurde zuletzt am Mittwochabend (21. August 2024) im Bereich der Zeil in Frankfurt am Main gesehen. Sie soll mit ihrer Schwester unterwegs gewesen sein. Sie ist derzeit unbekannten Aufenthaltes.

Folgender link führt zu der Ursprungsmeldung der Kriminalpolizei Hanau:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5848478

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Samantha Fiona W. geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

