POL-F: 240821 - 0821 Frankfurt - Altstadt: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in den frühen Morgenstunden des 19. August 2024, gegen 01:00 Uhr, zu einer Brandstiftung an einer Speisegaststätte in der Schillerstraße. Unbekannte Täter beschädigten zunächst die Glasfront des Ladenlokals, bevor sie nachfolgend davorliegenden Unrat in Brand setzten, welcher weiteren Sachschaden ...

mehr