POL-F: 240819 - 0818 Frankfurt - Sachsenhausen: Museumsuferfest - Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots)

(ha) Am Freitag, den 23. August 2024, um 18:00 Uhr, wird das Museumsuferfest 2024 offiziell eröffnet. Mit diversen Bühnen, Verkaufs- und Verköstigungsständen erstreckt sich das Fest zwischen Eisernem Steg und der Friedensbrücke über beide Mainufer.

Das Fest ist am Freitag, den 23. August zwischen 15.00 Uhr und 01.00 Uhr geöffnet, am Samstag, den 24. August zwischen 11.00 Uhr und 01.00 Uhr und am Sonntag, den 25. August zwischen 11.00 Uhr und 00.00 Uhr.

Auch in diesem Jahr wird die Frankfurter Polizei vor Ort präsent und für die Besucherinnen und Besucher jederzeit ansprechbar sein.

Zum Schutz der Veranstaltung werden zertifizierte technische Sperren aufgebaut. Aus diesem Grund wird es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Wir empfehlen daher, die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Beginnend ab Dienstag, den 20. August, werden bis zum Montag, den 26. August in den nachstehenden Bereichen zertifizierte technische Sperren errichtet bzw. wieder abgebaut:

Schaumainkai (zwischen Schulstraße und Schaubstraße)

Südliches Mainufer (zwischen Friedenbrücke und Alte Brücke)

Nördliches Mainufer (Zufahrt Untermainkai, Wiesenhüttenstraße)

Untermainbrücke (Sperrung für Individualverkehr)

Schweizer Straße (auf Höhe der Metzlerstraße).

Das Überfliegen von Menschenmengen mit Drohnen sowie Flugmodellen ist verboten, da ein möglicher Absturz Menschen schwer verletzen könnte. Ein Verstoß würde durch das Regierungspräsidium Darmstadt geahndet und kann hohe Bußgelder (bis zu 50.000 EUR) nach sich ziehen. Seitens der Polizei ist zudem der Einsatz einer polizeilichen Drohne zur Abwehr sowie Detektion von Drohnen geplant.

Weitere allgemeine Informationen zum diesjährigen Museumsuferfest sowie Verkehrshinweise finden sie auf der Webseite www.museumsuferfest.de .

Um die Bevölkerung zudem gezielt und zeitnah über sicherheitsrelevante Ereignisse zu informieren, nutzt die Frankfurter Polizei das Warn- und Informationssystem hessenWARN. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose App (für iOS, Android und Windows), die im Appstore erhältlich ist.

Über ein dort verfügbares Themenabonnement "Museumsuferfest" können Sie über die gesamten drei Veranstaltungstage hinweg alle sicherheitsrelevanten Informationen erhalten. Der Empfang der Nachrichten ist ebenfalls kostenlos.

Wir freuen uns auf das Museumsuferfest 2024 und wünschen allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne und interessante Zeit.

