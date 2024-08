POL-F: 240819 - 0816 Frankfurt - Niederrad: Anscheinswaffe führt zu Polizeieinsatz

Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagnachmittag (17. August 2024) bemerkte eine aufmerksame Nachbarin einen Brandschaden an einer Wohnungstür in einem Hochhaus für ältere und pflegebedürftige Menschen in der Wilhelm-Epstein-Straße. Diese verständigte sodann die 62-jährige Wohnungsnehmerin und die Polizei. Der Einsatz der Feuerwehr war nicht mehr notwendig, da das ...

mehr