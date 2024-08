Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240819 - 0814 Frankfurt - Dornbusch Brandstiftung an Wohnungstür geht glimpflich aus

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagnachmittag (17. August 2024) bemerkte eine aufmerksame Nachbarin einen Brandschaden an einer Wohnungstür in einem Hochhaus für ältere und pflegebedürftige Menschen in der Wilhelm-Epstein-Straße.

Diese verständigte sodann die 62-jährige Wohnungsnehmerin und die Polizei. Der Einsatz der Feuerwehr war nicht mehr notwendig, da das Feuer glücklicherweise eigenständig erlosch.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell