Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240818 - 0812 Frankfurt - Rödelheim: Exhibitionistische Handlungen enden mit Festnahme "in flagranti"

Frankfurt (ots)

(ma) Aufgrund des couragierten Verhaltens einer 33-jährigen Frankfurterin, gelang es der Polizei einen Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen in der Öffentlichkeit vorläufig festzunehmen.

Die junge Frau befand sich am Freitagabend (16. August 2024) gegen 20.15 Uhr zu Fuß auf einem Waldweg nahe des Biegwegs, als der 21-jährige Tatverdächtige unvermittelt aus einem Gebüsch sprang, seine Hose hinunterzog und an seinem erigierten Glied manipulierte. Seinen Aufforderungen "Herzukommen" kam die Geschädigten nicht nach, indes alarmierte sie das 11. Polizeirevier und behielt den Tatverdächtigen so lange im Blick, bis die eingesetzten Beamten vor Ort waren und den jungen Mann noch mit heruntergelassener Hose festnehmen konnten. Der Tatverdächtige wurden nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

