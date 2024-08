Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240816 - 0810 Offenbach

Frankfurt: Vermisste Person - Wo ist Yacine D. A. aus Offenbach?

Frankfurt (ots)

Wo ist Yacine? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 28 Jahre alten Vermissten.

Herr Yacine D. A. ist etwa 1,83 Meter groß, von schlanker Statur und hat sehr kurze schwarze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Außerdem ist Yacine Brillenträger, auffällig dürfte die quadratische Form der Brille sein. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein schwarzes Basecap mit Schriftzug, ein schwarzes T-Shirt mit rotem Symbol auf der Brust, eine lange schwarze Cargo-Hose und grün/blaue Turnschuhe. Außerdem führt er eine kleine Bauch-/Umhängetasche mit sich. Der Gesuchte verließ am Donnerstag (15. August 2024), gegen 18.50 Uhr, die Wohnung seines Bruders in der Eschstraße in unbekannte Richtung.

Der Vermisste könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und ist daher dringend auf Hilfe angewiesen.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Yacine geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell