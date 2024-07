Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Pkw zur Anzeigenerstattung - Führerschein vorerst weg

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein 41-Jähriger teilte am Sonntag telefonisch mit, dass sein E-Bike, welches auf einem Parkplatz mittels Schloss gesichert abgestellt war, entwendet wurde. Unbekannte hatten sich zum Abstellort auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße begeben, das Schloss durchtrennt und sich widerrechtlich das E-Bike angeeignet. Im Anschluss fuhr der Mann zur Anzeigenerstattung mit einem Pkw BMW bei der Polizei vor. Eine Prüfung ergab jedoch, dass gegen ihn ein Fahrverbot verhängt wurde und der Führerschein einzuziehen ist. So musste der Mann, nach erfolgter Anzeigenerstattung wegen des E-Bikes, den Heimweg zu Fuß antreten, mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Gepäck.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell