LPI-J: Mountainbike aus Keller entwendet

Weimar (ots) - In der Zeit vom 26.07.2024, 19:00 Uhr bis zum 28.07.2024, 12:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter das Vereinsheim des Schützenvereines Bad Berka in der Goetheallee beschmiert. Tatmittel war vermutlich ein schwarzer Permanentmarker. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Hinweise auf den oder die Schmierfinken liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 ...

