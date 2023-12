Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckargröningen: Unbekannte schlagen 45-Jährigen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter schlugen am Sonntag (10.12.2023) gegen 20:45 Uhr im Bereich der Unterführung an der U-Bahn-Endhaltestelle in Neckargröningen einen 45-jährigen Mann. Das Opfer war zunächst mit der U-Bahn unterwegs und stieg an der Endhaltestelle aus. Hier wurde er durch einen der beiden Täter zunächst angesprochen und ihm wurde vorgeworfen, dass er den Unbekannten angerempelt haben soll. Nachdem er dies verneinte, lief das Opfer in Richtung Unterführung davon. Die beiden Unbekannten folgten dem Mann und tippten ihm von hinten an. Als sich dieser umdrehte, schlugen die beiden Täter unvermittelt mit der Faust mehrfach auf das Opfer ein und verletzten es leicht. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Wasenstraße. Sie werden als zirka 20 Jahre alt und rund 170 cm groß beschrieben. Sie sollen einen dunklen Teint haben und waren bei der Tat dunkel gekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell