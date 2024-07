Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Großbockedra: Einen Motorradfahrer nebst Sozius übersehen hat Sonntagnachmittag ein 65-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot. Der Mann kam aus Richtung Magersdorf und fuhr nach links auf die Landstraße in Richtung Großbockedra auf. Zu diesem Zeitpunkt kam der 42-jährige Kradfahrer mit seiner 39-jährigen Sozia aus Richtung Großbockedra und konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Kradfahrer und seine Mitfahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in ein Klinikum gebracht werden. Die Insassen des Peugeot blieben unverletzt.

