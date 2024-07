LPI-J: Unfallflüchtige gestellt

Jena (ots) - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Rathenaustraße musste am Sonntag feststellen, dass Unbekannte im Kellerbereich waren. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und fortfolgend in den Kellerbereich. Hier öffneten diese gewaltsam eine Kellertür du eigneten sich ein Mountainbike im Wert von ca. 3.600,- Euro an. mitsamt ihrer Beute entfernten diese sich im Anschluss ...

mehr