Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Brand eines Stalls

Am Donnerstag, den 31.05.24, gegen 14:50 Uhr, kam es in der Garther Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand auf dem Dach eines Schweinestalls. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehren Emstek und Cloppenburg waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen vor Ort. Durch den Brand wurden weder Mensch noch Tier verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Donnerstag, den 30.05.24, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Fahrer der Fahrzeuge, ein 89-jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten sowie eine 60-jährige Frau aus Solingen, leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Peheim/ Markhausen - Straßenverunreinigung

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte augenscheinlich durch den Verlust von Öl eine über mehrere hundert Meter lange Ölspur auf der Markhauser Straße in Peheim sowie der Hauptstraße in Markhausen. Die Fahrbahnverunreinigung wurde durch eine hinzugezogene Spezialfirma beseitigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

