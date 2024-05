Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung zu: BAB 81/Pleidelsheim: mit Papierrollen beladender LKW brennt völlig aus - BAB 81 stundenlang gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (22.05.2024) kam es kurz vor 13.00 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Pleidelsheim zu einem LKW-Brand, der zu enormen Verkehrsbeeinträchtigungen führte (wir berichteten bereits : https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5784839, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5784839, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5785016).

Die ersten polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum ausbrach. Der 44-jährige Fahrer des LKW hatte zunächst Rauchgeruch im Führerhaus wahrgenommen und das Fahrzeug in der Folge auf dem Standstreifen der Autobahn abgestellt. Nachdem er den LKW unbeschadet verlassen hatte, griffen die Flammen auf das gesamte Fahrzeug und die Ladung, bestehend aus mehrere Papierrollen mit einem Gewicht von über 20 Tonnen, über.

Die Bundesautobahn 81 musste hierauf in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Mehreren Feuerwehren mit mehr als 50 Einsatzkräften und über zehn Fahrzeugen waren anschließend im Einsatz. Gegen 15.50 Uhr war der Brand gelöscht und zwei der drei Fahrstreifen konnten sukzessive frei gegeben werden. Der Rückstau belief sich zwischenzeitlich auf rund 15 Kilometern. Auch im Gegenverkehr stockte es, was größtenteils auf Gaffer zurückzuführen war. Rund 50 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung durch Foto- und Videografieren wurden festgestellt und angezeigt. Die endgültigen Berge- und Reinigungsarbeiten wurden auf Mittwochabend verschoben, so dass gegen 00.15 Uhr alle Fahrbahnen im dortigen Bereich wieder befahrbar waren.

Der entstandene Gesamtsachschaden wurde zwischenzeitlich auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

