Möglingen: Auffahrunfall am Stauende fordert mehrere Verletzte und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (22.05.2024) gegen 14:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Dort staute sich zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd der Verkehr auf, weshalb eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen ihre A-Klasse abbremsen musste. Ein hinter ihr befindlicher 55-Jähriger in seinem Lkw erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf die A-Klasse auf. Durch die große Wucht des Aufpralls wurde die A-Klasse bis zur B-Säule eingedrückt und gegen den davor fahrenden VW Crafter eines 46-Jährigen geschoben. Der VW touchierte in der Folge den Anhänger eines vorausfahrenden Ford Ranger, kam nach links von seiner Fahrspur ab und stieß auf der linken Fahrspur gegen einen dort fahrenden Audi. Die Fahrerin der A-Klasse sowie der Fahrer des VW Crafter wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Fahrer des Ford Ranger zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu, konnte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Lkw-Fahrer sowie der 69-jährige in dem Audi blieben unverletzt. Der Lkw des 55-Jährigen sowie die Mercedes A-Klasse waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 60.000 Euro. Da sich die Unfallstelle über alle drei Fahrspuren erstreckte, musste die Autobahn in Richtung Heilbronn zunächst voll gesperrt werden. Gegen 15:15 Uhr konnte der linke und rund 45 Minuten später auch der mittlere Fahrstreifen freigegeben werden. Gegen 17:30 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder komplett frei. Zeitweilig hatte sich durch den Unfall ein Rückstau von etwa vier Kilometern Länge gebildet.

