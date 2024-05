Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Motorradfahrer bei Unfall auf der Hulb schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (22.05.2024) gegen 11:40 Uhr in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen ereignete. Eine 20-jähirge Opel-Lenkerin fuhr dort von der Calwer Straße kommend in Richtung Schickardstraße und wollte nach links auf den Parkplatz eines Marktes für Tierbedarf abbiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich einen entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und gegen die rechte Seite des Opel prallte. Das BMW-Motorrad wurde nach dem Aufprall nach links abgewiesen, wo es mit einem geparkten Audi kollidierte und zum Liegen kam. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 15.000 Euro am Opel, 10.000 Euro am BMW-Motorrad und rund 5.000 Euro an dem Audi.

