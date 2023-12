LPI-J: Presse PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am 08.12.2023 ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Apolda in der Straße An der Goethebrücke. Hier befuhr die 81-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai die Straße An der Goethebrücke aus Richtung B87 kommend. Unmittelbar vor der Hyundai Fahrerin befuhr der 45-jährige Fahrer eines Pkw Skoda die Straße gleichzeitig und musste hier verkehrsbedingt warten. Dies übersah die Fahrerin des Hyundai aus Unachtsamkeit und kollidierte in der Folge mit dem vor ihr stehenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

