LPI-NDH: Sachbeschädigung an Thüringer Landessamt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Gestern Nachmittag kam es aufgrund eines Vorfahrtsfehlers in der Brüder-Grimm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer übersah ein vorfahrtsberechtigtes Auto, wodurch es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Einer der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

