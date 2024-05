Ludwigsburg (ots) - Ein schwer verletzter Motorradfahrer und rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (22.05.2024) gegen 11:40 Uhr in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen ereignete. Eine 20-jähirge Opel-Lenkerin fuhr dort von der Calwer Straße kommend in Richtung Schickardstraße und wollte nach links auf den ...

mehr