POL-PPKO: Sperrmüll angezündet. Zeugen gesucht!

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, 01. Mai, touchierte ein Pkw- Fahrer gegen 20 Uhr in der Steinstraße in Koblenz beim Ausparken ein vor ihm geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem geparkten Auto entstand hierbei ein Schaden. Der Vorfall wurde durch eine Passantin beobachtet, die ihrerseits eine Anwohnerin informierte. Die Polizei bittet Zeugen ( insbesondere die vorgenannte Passantin ), sich mit der ...

