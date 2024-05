Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unbekannter Toter in Bad Breisig - Polizei sucht Hinweise auf Identität

Koblenz (ots)

In einer Therme in Bad Breisig ist am Montag, 29.04.2022, gegen 18:00 Uhr ein Mann verstorben. Die Identität des Toten konnte bislang nicht geklärt werden, weshalb die Polizei um Ihre Mithilfe bittet. Ausweispapiere oder Dokumente, die auf die Identität des Verstorbenen schließen lassen, hatte der Mann nicht bei sich. Er führte auch keinen Pkw-Schlüssel mit, so dass vermutet wird, dass der Mann aus der näheren Umgebung stammt. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Touristen handelt oder die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgte.

Lichtbild und Personenbeschreibung sind unter https://s.rlp.de/1lIlM abrufbar.

Das beigefügte Foto zeigt den Mann beim Betreten der Therme gegen 15:30 Uhr.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Toten machen? Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen?

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Mayen, 02651 801-0 oder die Polizeiinspektion in Remagen, 02642 9382-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell