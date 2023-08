Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: VW Golf landet nach Unfall mit Straßenlaterne auf Seite

Lockhauser Straße in Bad Salzuflen für mehrere Stunden gesperrt

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Lockhauser Straße in Bad Salzuflen ist am Montagabend (28.08.2023) nach einem schweren Verkehrsunfall in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden. Ein junger Autofahrer war mit seinem Golf vom Zubringer kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als er gegen 20.15 Uhr aus ungeklärter Ursache zu weit nach links geriet. Er touchierte den Bordstein und prallte auf dem Grünstreifen gegen eine Straßenlaterne, die durch die Wucht des Aufpralls zu Fall kam. Der VW Golf blieb anschließend auf der rechten Seite liegen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde, alarmierte die Leitstelle Lippe die Rettungskräfte unter dem Stichwort "Person klemmt" zur Einsatzstelle. Zum Glück bestätigte sich dieses nicht. Der Mann hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr seinen stark deformierten Wagen verlassen. Er wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Aufgaben der Wehr beschränkten sich auf das Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe, die Sicherstellung des Brandschutzes, sowie die Betreuung des Fahrers bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Nach rund zwei Stunden konnten die rund 25 Einsatzkräfte wieder einrücken. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden und auch für die Straßenlaterne kam jede Hilfe zu spät. Größere Verkehrsbehinderungen blieben ob der späten Stunde aus.

